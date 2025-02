REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Handelskrieg:

"Olaf Scholz und Emmanuel Macron kündigen an, dass die EU im Falle von US-Zöllen mit gleicher Münze reagieren werde. Doch auch wenn man Menschen wie Trump am besten mit Stärke begegnet, ist hier durchaus Vorsicht geboten. Zölle verteuern Waren, Dienstleistungen und Vorprodukte für die ohnehin angeschlagene Industrie in Deutschland und Europa. Wenn die Zölle an die Verbraucher weitergegeben werden, heizt das die Inflation in Europa an, die gerade erst wieder in den Griff bekommen wurde. Weitere Zinssenkungen durch die EZB mitsamt ihrer belebenden Auswirkungen auf die Wirtschaft könnten vorerst ausbleiben. Die Fed macht's vor."/yyzz/DP/nas