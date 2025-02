BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum Respekt gezollt. "Sie hat cool agiert", sagte er nach einem EU-Gipfeltreffen in Brüssel mit Blick auf den Zoll-Streit mit den USA. Zuvor sagte er, dass die mexikanische Präsidentin eine sehr kluge Politikerin sei.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada Zölle in Höhe von 25 Prozent einzuführen - ausgenommen sind nur Energie-Einfuhren aus Kanada, auf die nur Aufschläge in Höhe von 10 Prozent fällig werden.

Nach einem Telefonat zwischen Trump und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum teilten beide jedoch mit, die angekündigten Zölle auf alle mexikanischen Produkte würden einen Monat lang ausgesetzt. Mexiko habe zugesagt, seine Nordgrenze mit 10.000 Soldaten der Nationalgarde zu verstärken, um Drogenhandel und Migration einzudämmen, erklärte Trump.

In der Nacht zu Dienstag teilte der kanadische Premier Justin Trudeau mit, dass auch die Kanada-Zölle für einen Monat ausgesetzt werden sollen./mjm/DP/zb