VICTORIA, Seychellen, Feb. 04, 2025, ein führendes Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat seine Strategie für das Jahr 2025 vorgestellt, bei der PayFi eine wesentliche Rolle spielt. Mit über 60 Millionen Nutzern bringt Bitget Wallet PayFi an die Spitze der privaten Finanzplanung und transformiert Kryptowährungen von einem passiven Vermögenswert zu einem leistungsstarken Finanzwerkzeug für alltägliche Finanzaktivitäten. Durch die Kombination effizienter Krypto-Zahlungen und der Möglichkeit, durch dezentrales Finanzwesen (DeFi) Geld zu verdienen, integriert PayFi das Verdienen, Senden und Ausgeben in ein Ökosystem, das gewährleistet, dass jeder Dollar optimal genutzt wird und sicherstellt, dass jede Transaktion zum finanziellen Wachstum beiträgt. Bitget Wallet positioniert sich als Finanz-Super-App, die Blockchain-Innovation und praktische Einsetzbarkeit miteinander verbindet, um das Finanzverhalten der Menschen zu revolutionieren.

PayFi Flywheel von Bitget Wallet verwandelt Krypto-Wallets von passiven Verwahrungsinstrumenten zu Motoren der finanziellen Unabhängigkeit. Das Ökosystem zum Verdienen, Versenden und Ausgeben ermöglicht es Nutzern, Krypto-Vermögenswerte wie Stablecoins auf Sparkonten einzuzahlen, die flexible Echtzeitrenditen bieten. Diese Erträge sind nicht für den Zugriff gesperrt, sondern fließen direkt in die täglichen Ausgaben, von Einkäufen bis hin zu Abonnements, und unterstützen das Konzept "Buy Now, Pay Never", bei dem die DeFi-Renditen einen Teil der Kosten decken. Durch das Verbinden von Verdienen, Senden und Ausgeben, angetrieben durch die Effizienz von Blockchain, schafft PayFi ein vernetztes Ökosystem, bei dem kein Dollar ungenutzt bleibt, und das den Nutzern ermöglicht, ihr Vermögen nahtlos zu vermehren.

"PayFi ist nicht einfach nur ein Produkt, es ist eine Bewegung, die Kryptowährungen zu einem rentablen Finanzwerkzeug für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt macht", so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. "Durch die Nutzung des PayFi Flywheel definieren wir die private Finanzplanung neu und integrieren Blockchain-basierte Systeme in den Alltag. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Menschen mit Geld umgehen - sie erhalten Werkzeuge, die Ihnen maximale Produktivität und finanzielle Freiheit ermöglichen, während Kryptowährungen dadurch weltweit praktischer und wirkungsvoller werden."

Ein Eckpfeiler der PayFi-Initiative von Bitget Wallet ist die Einführung der Bitget Wallet Card. Diese Kryptokarte wird von Mastercard unterstützt und ist mit einem kryptofreundlichen internationalen Bankkonto in mehreren Währungen verbunden. Die Karte erleichtert internationale Zahlungen und bietet wettbewerbsfähige Wechselkurse. Zusätzlich zur Karte baut Bitget Wallet ein In-App-Shopping-Erlebnis durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX und Coinpal auf. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Nutzern, Kryptowährungen für alltägliche Einkäufe zu nutzen, vom Kauf von Geschenkkarten für Top-Marken wie Amazon und Apple bis hin zum Aufladen von Guthaben auf Mobiltelefonen und Zahlungen in Geschäften über QR-Codes oder Blockchain-fähige POS-Systeme. Dieses vernetzte Ökosystem erweitert die realen Anwendungsmöglichkeiten von Kryptowährungen und stellt sicher, dass sich Verdienen, Senden und Ausgeben in einem Wertschöpfungskreislauf gegenseitig stärken.

Bitget Wallet plant auch die Einführung erweiterter Ertragsfunktionen, die flexible Renditeoptionen bieten - von risikoarmen Renditen bis hin zu höheren Renditechancen. Das Geld der Nutzer bleibt jederzeit produktiv, selbst wenn sie es für tägliche Ausgaben nutzen. Es wirft Erträge ab und bleibt gleichzeitig zugänglich. Peer-to-Peer-Transfers werden optimiert und ermöglichen schnellere, kostengünstigere und leichter zugängliche Kryptotransaktionen für den täglichen Gebrauch sowie für Überweisungen. "In einigen Regionen haben wir aufgrund der hohen Inflation und des begrenzten Zugangs zu Bankdienstleistungen ein außergewöhnliches Wachstum erlebt", so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. "Allein in Afrika stiegen die Nutzerzahlen im letzten Jahr um mehr als 1.000 %, ähnliche Trends sind im Nahen Osten und in Lateinamerika zu beobachten. Diese Zahlen zeigen nachweislich die steigende Nachfrage nach dezentralen Lösungen. Mit PayFi möchten wir unterversorgten Regionen den Zugang zu Finanzwerkzeugen ermöglichen."

