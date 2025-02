DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. Februar

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Betriebsrat von Thyssenkrupp Steel, Tekin Nasikkol, Gemeinsames Statement, Duisburg 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Anleihebeständen *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Bonn 17:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim Treffen der nationalen Task Force für Wohnungskrisen *** 19:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Investorentag 2025 20:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei jährlicher Wirtschaftsprognose von Walter E. Hoadley 22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q - AE/Bundesfinanzminister Kukies, Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar - US/Präsident Donald Trump empfängt den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus - CH/Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.