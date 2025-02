Überraschend schnell: Die Lufthansa rechnet nach ihrem Einstieg bei der italienischen Staatsfluglinie Ita bereits im ersten Jahr der Integration mit schwarzen Zahlen. Ita werde von Anfang an wie eine 100-prozentige Tochter behandelt, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montag. Auf günstigere Flugtickets infolge der Übernahme sollten die Kunden indes aber nicht hoffen.Die Ticketpreise dürften in Europa wegen steigender Kosten eher weiter in die Höhe klettern, sagte Spohr. Zudem erwarte die Lufthansa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...