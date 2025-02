Zum Auftakt in die neue Woche sorgten neue US-Zölle an den Märkten für einen massiven Abverkauf. Völlig unbeeindruckt von dieser Entwicklung erreichte die Xiaomi-Aktie an der Heimatbörse in Hongkong ein neues Rekordhoch bei 39,20 HK$. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits über +9% zulegen können. Wie sind die weiteren Perspektiven für die Aktie und sollten Anleger bei dem China-Wert zuschlagen? US-Zölle lassen China-Anleger kalt Der neue US-Präsident ...

