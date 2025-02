News von Trading-Treff.de Am Montag kam unser Dax schon leicht panisch per riesigem Abwärtsgap in den Handel gestürzt, zog dann aber direkt gleich den Fallschirm und lies kaum Anschlussverkäufe noch zu, was uns wieder gut in die Erholung rein schob. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 22100, 21800, 21670, 21510, 21420, 21360, 21230, ...

