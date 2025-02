FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zoll-Streit dürfte den Dax am Dienstag wie schon zu Wochenbeginn zunächst belasten. Beim Dax geht es nun erst einmal um eine Stabilisierung. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,15 Prozent auf 21.397 Punkte.

Als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende angeordneten Zölle auf Einfuhren aus China hat die Volksrepublik mit Gegenzöllen reagiert. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, sollen Zusatzzölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll demnach ein Zusatzzoll von zehn Prozent gelten. Im Gegensatz zu Mexiko und Kanada, die mit US-Präsident Donald Trump kurz vor Inkrafttreten von Zöllen eine Vereinbarung trafen, um die Einführung vorerst für 30 Tage auszusetzen, gab es zunächst keine derartige Einigung mit China./ajx/jha/