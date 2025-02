DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen nach Vortagesverlusten mit leichter Erholung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag mit einer Erholungsbewegung. Die Börsen kommen von höheren Aufschlägen jedoch wieder zurück, nachdem China die Einführung von Zöllen auf einige US-Produkte angekündigt hat. Am Montag hatte die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für teils kräftige Kursverluste gesorgt. Dieser hatte Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt und damit bei den Anlegern Ängste vor einem Handelskrieg geschürt.

Während ein zusätzlicher Zoll auf Waren aus China am Dienstag in Kraft treten soll, hat Trump die Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada nach Gesprächen zunächst wieder für 30 Tage ausgesetzt. Am Markt wertet man dies als Bereitschaft für Verhandlungen, was die Sorgen der Anleger zunächst etwas mildert. Die Frage, wie Trump nun auf die angekündigten Zölle Chinas reagieren wird, lässt die Verunsicherung an den Märkten jedoch wieder steigen.

An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 38.743 Punkte, kommt dabei aber von höheren Aufschlägen wieder zurück. Auch die Aktien von Autohersteller erholen sich wieder etwas. So steigen Nissan Motor und Toyota Motor um 0,6 bzw. 1,9 Prozent. Die Titel von Mitsubushi Motors brechen indessen um rund 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick gesenkt hat.

Auch in Südkorea erholten sich die Märkte von den deutlichen Vortagesverlusten. Der Kospi steigt um 0,8 Prozent. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics gewinnt 2,9 Prozent.

In Hongkong schieben Anleger die angekündigte Einführung von US-Zöllen auf chinesische Importe etwas zur Seite. Der Hang-Seng-Index gewinnt 0,8 Prozent. Am Markt setze man auf weitere Verhandlungen, heißt es. Es gibt große Hoffnungen, dass China eine Vereinbarung mit US-Präsident Trump treffen könne, um die zusätzlichen 10 Prozent Zölle zu verschieben, nachdem es Mexiko und Kanada gelungen ist, die US-Zölle zu verzögern, so Marktstratege Yeap Jun von IG. Allerdings gebe es "immer noch Raum für Überraschungen und Trump könnte immer noch hart durchgreifen".

Die Börsen auf dem chinesischen Festland haben wegen der Goldenen Woche im Rahmen des Chinesischen Neujahr- und Frühlingsfests noch geschlossen. Hier öffnen die Handelsplätze am Mittwoch wieder. An der Börse in Australien zeigt sich wenig Bewegung. Der S&P/ASX-200 steigt leicht um 0,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.401,50 +0,3% +3,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.742,54 +0,6% -0,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.474,65 +0,8% +3,1% 07:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 20.376,93 +0,8% +0,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.821,78 -0,1% +1,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.560,24 +0,4% -5,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:56 % YTD EUR/USD 1,0285 -0,6% 1,0343 1,0225 -0,7% EUR/JPY 159,42 -0,5% 160,15 159,16 -2,1% EUR/GBP 0,8299 -0,2% 0,8314 0,8321 +0,3% GBP/USD 1,2392 -0,4% 1,2443 1,2288 -1,0% USD/JPY 155,04 +0,1% 154,82 155,65 -1,4% USD/KRW 1.464,50 +0,2% 1.461,53 1.467,51 -0,7% USD/CNY 7,1916 +0,3% 7,1735 7,2027 -0,2% USD/CNH 7,3271 +0,3% 7,3051 7,3432 +2,0% USD/HKD 7,7920 -0,0% 7,7930 7,7940 +0,3% AUD/USD 0,6181 -0,7% 0,6224 0,6134 -0,1% NZD/USD 0,5588 -0,7% 0,5629 0,5552 -0,2% Bitcoin BTC/USD 98.652,50 -3,1% 101.829,75 95.334,00 +4,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,98 73,16 -1,6% -1,18 +1,0% Brent/ICE 75,19 75,96 -1,0% -0,77 +1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.817,01 2.812,23 +0,2% +4,78 +7,3% Silber (Spot) 31,43 31,59 -0,5% -0,16 +8,9% Platin (Spot) 963,28 968,98 -0,6% -5,70 +6,2% Kupfer-Future 4,32 4,31 +0,3% +0,01 +7,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

