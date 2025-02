EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DATAGROUP übernimmt IT-Services für Stadtwerke Bonn



04.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 04. Februar 2025 - Die Stadtwerke Bonn haben sich im Rahmen einer Ausschreibung für DATAGROUP als Partner für den IT-Service-Desk entschieden. Ziel des Projekts ist die Unterstützung der Stadtwerke bei der Optimierung und Zusammenführung ihrer IT-Dienstleistungen sowie der Betreuung von Mitarbeitenden durch einen umfassenden 1st-Level-Support und ausgewählte Teile des 2nd-Level-Supports. DATAGROUP verfügt bereits über eine breite Kundenbasis im Bereich der Stadtwerke und bringt dadurch umfassende Expertise in der Betreuung kommunaler IT-Dienstleistungen mit. Die Stadtwerke Bonn verfolgen das übergeordnete Ziel, als Shared Service Center die kaufmännischen Kernaufgaben der Konzerngesellschaften zu bündeln und diese Dienstleistungen, einschließlich IT-Dienstleistungen, für alle Tochtergesellschaften zu erbringen. Der IT-Service-Desk spielt dabei eine zentrale Rolle: Als Single Point of Contact (SPOC) steht er den Mitarbeitenden des Konzerns für alle IT-Anfragen zur Verfügung und ist für die Lösung von IT-Problemen zuständig. DATAGROUP wird ab sofort den 1st-Level-Support und weite Teile des 2nd-Level-Supports für die Stadtwerke Bonn übernehmen. Der Vertrag hat eine Basislaufzeit von zwei Jahren mit der Option auf Verlängerungen. Damit sorgt DATAGROUP bei den Stadtwerken für eine effiziente IT-Betreuung der rund 2.400 Mitarbeitenden. Ein besonderes Merkmal dieser Zusammenarbeit ist die intensive Einarbeitungsphase der DATAGROUP Service Desk Agents. Um eine optimale Betreuung sicherzustellen, durchlaufen die neuen Mitarbeitenden eine spezielle Schulung, den sogenannten "Stadtwerke Bonn-Führerschein". Dabei werden sie direkt von den Stadtwerken Bonn geschult und lernen die unternehmensspezifischen IT-Systeme und Prozesse im Detail kennen. "Die umfassende Einarbeitung und Betreuung durch DATAGROUP war für uns ein entscheidender Faktor. Für uns ist es essenziell, unsere IT-Dienstleistungen zentral und effizient zu bündeln, um unseren internen Kunden einen reibungslosen Service anzubieten. Mit DATAGROUP haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere Anforderungen versteht.", sagt Martin Mundorf, Fachbereichsleiter Arbeitsplatzsysteme der Stadtwerke Bonn. Bewährte Kooperationen mit kommunalen Dienstleistern DATAGROUP arbeitet bereits erfolgreich für verschiedene Stadtwerke in ganz Deutschland. Diese Partnerschaften spiegeln das Vertrauen wider, das kommunale Unternehmen in die IT-Expertise von DATAGROUP setzen. Mit einem starken Fokus auf IT-Sicherheit, Cloud Services und individuelle Betreuung bietet DATAGROUP maßgeschneiderte Services für Stadtwerke und kommunale Betriebe. "Wir freuen uns, die Stadtwerke Bonn mit unserem IT-Service-Desk unterstützen zu dürfen. Unsere Erfahrung im Umgang mit den Anforderungen von Stadtwerken ermöglicht es uns, zielgerichtete Services anzubieten und zuverlässigen Support zu gewährleisten", betont Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com