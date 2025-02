Das Instrument DI6 ES0126775032 DISTRIB.INTL DE A.EO 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 05.02.2025The instrument DI6 ES0126775032 DISTRIB.INTL DE A.EO 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.02.2025 and ex capital adjustment on 05.02.2025Das Instrument 9UG NO0010955883 INTEGRATED W.S. ASA NK 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 05.02.2025The instrument 9UG NO0010955883 INTEGRATED W.S. ASA NK 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.02.2025 and ex capital adjustment on 05.02.2025Das Instrument HO60 AU0000306037 THE MARKET LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 05.02.2025The instrument HO60 AU0000306037 THE MARKET LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.02.2025 and ex capital adjustment on 05.02.2025