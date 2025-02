Die Entwicklungen der vergangenen 24 Stunden zeigen, dass US-Präsident Trump verhandlungsbereit ist, sofern man seine Bedingungen erfüllt. Unklar bleibt, ob nach Mexiko und Kanada auch von China ein entsprechendes Entgegenkommen zu erwarten ist.

Die Börsen dieser Welt schwanken weiter im Takt mit den Nachrichten aus Washington. Auch heute Morgen stellen sich Investoren die Frage, ob der nächste Schritt Trumps den ersehnten Kompromiss herbeiführen oder einen neuen, unerbittlichen Handelskrieg entfachen wird. Wenn der Kotau aus China nicht kommt, könnte es für den in den vergangenen Wochen hoch gestiegenen DAX schnell brenzlig werden.

Am Markt für Kryptowährungen wurde die Ankündigung eines amerikanischen Staatsfonds mit großer Zustimmung aufgenommen, da Anleger darin den Grundstein für zukünftige staatliche Bitcoin-Käufe sehen. Dies unterstreicht auch die weiterhin hohe Risikobereitschaft - trotz der negativen Schlagzeilen rund um Trumps Zollpolitik.

Bemerkenswert ist auch, dass Anleger nicht massenhaft Aktien verkaufen, sondern gezielt nur die direkt betroffenen Titel abgeben - ein Vorgehen, das durch die im Januar gewachsene Marktbreite zusätzlich unterstützt wird. Noch setzen die Investoren auf eine nachlassende Inflation und gehen von einer weiteren Leitzinssenkung der Fed aus, und damit auch von einem erfolgreichen Ausgang von Trumps Handelspolitik.

Aus technischer Perspektive bleibt jedoch Vorsicht geboten: Der S&P 500 verzeichnete am vergangenen Freitag kein neues Allzeithoch - ein Umstand, der zusammen mit dem Rückgang zu Wochenbeginn die Möglichkeit eines Markt-Tops andeutet. Sollte der Index nun unter 5.915 Punkten schließen, könnte dies in den kommenden Wochen zu einer Verkaufswelle führen. Hält dagegen die Marke, drohen Leerverkäufer erneut ins Leere zu laufen, während der intakte Aufwärtstrend die Basis für einen erneuten Anstieg in Richtung Allzeithoch bilden kann.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.