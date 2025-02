DJ Infineon übertrifft Erwartungen und hebt Umsatzziel an

DOW JONES--Infineon hat angesichts schwacher Chip-Nachfrage in allen Segmenten im Auftaktquartal deutlich an Umsatz und Marge eingebüßt, dabei jedoch die selbst gesteckten Ziele leicht übertroffen und ebenso die Markterwartungen. Die Aufwertung des US-Dollar veranlasste den Halbleiterkonzern, seine Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr 2024/25 (per Ende September) anzuheben. Statt leicht rückläufig werden die Einnahmen nun stabil bis leicht steigend erwartet, wie das Unternehmen aus der Nähe von München mitteilte. Unterstellt wird dabei ein durchschnittlicher Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,05 statt wie bisher 1,10.

An den grundsätzlichen Erwartungen hat sich nach Darstellung von Infineon-Vorstandschef Jochen Hanebeck nichts geändert. "Nach der erwarteten Lagerbestandskorrektur gehen wir für das laufende Geschäftsjahr weiter von einer schrittweisen Nachfrageerholung aus", sagte er. Der anhaltende Trend zur Nutzung Künstlicher Intelligenz steche "positiv hervor". Das treibe den Bedarf an Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren, bei denen sich Infineon als führend sieht.

Im ersten Geschäftsquartal, das die Monate Oktober bis Dezember umfasst, verbuchte Infineon 3,424 Milliarden Euro an Einnahmen und eine Segmentergebnismarge von 16,7 (Vorquartal: 21,2) Prozent. Der Analystenkonsens von Vara Research sah die Einnahmen bei 3,225 Milliarden Euro und die Marge bei 14,8 Prozent.

Im zweiten Quartal (per Ende März) rechnet der Halbleiterkonzern mit rund 3,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Segmentergebnismarge im mittleren Zehner-Prozentbereich. Im Gesamtjahr gilt weiter das Ziel einer Segmentergebnismarge im mittel bis hohen Zehner-Prozentbereich.

