Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), ein führendes Unternehmen für maßgeschneiderte Motoren für Defense- und zivile Anwendungen, setzt ihre internationale Expansion fort und eröffnet ein neues Büro in Jakarta, Indonesien. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der asiatischen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Mit der neuen Niederlassung in Indonesien verstärkt Steyr Motors seine Präsenz in einem der dynamischsten Märkte Südostasiens. Zudem wurden Verträge mit zwei neuen Händlern unterzeichnet, wodurch das Unternehmen sein Vertriebsnetzwerk erweitert und die Serviceverfügbarkeit erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...