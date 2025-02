Was für ein Zoll-Theater von US-Präsident Donald Trump. Nachdem er am Samstag Zölle gegen Kanada und Mexiko verhängt hatte, rudert er am Montag zurück. In Reaktion auf Zugeständnisse von Kanada und Mexiko hat US-Präsident Donald Trump die angekündigte Einführung von Importzöllen in Höhe von 25 Prozent gegen die wichtigsten Handelspartner um einen Monat verschoben. Einem ...

