NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Der Gegenwind für europäische Flughafenbetreiber nehme zu, schrieb Analyst Graham Hunt in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Er bleibt sehr vorsichtig - abgesehen von ADP, deren Aktien aufgrund der politischen Risiken in Frankreich überverkauft seien./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 17:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 17:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005773303