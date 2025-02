Branchenweit erste Lösung ermöglicht es Publishern und Medienunternehmen, die digitale Geschichte ihrer Bilder in Cloudflares globalem Netzwerk zu bewahren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute eine neue One-Click-Lösung für Content-Ersteller und Publisher angekündigt, mit der die digitale Historie eines Bildes nahtlos über das Cloudflare-Netzwerk hinweg bewahrt werden kann von der Entstehung des Bildes und dessen Urheberschaft bis hin zu Bearbeitungen und Größenänderungen. Durch das Anfügen dieses digitalen "Nährwertetiketts", auch bekannt als Content Credentials, direkt an ein Bild können Ersteller für ihre Arbeit anerkannt werden, während Verbraucher die Herkunft und Änderungen digitaler Inhalte leicht überprüfen können. Content Credentials basiert auf den Standards der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), einem offenen technischen Standard, der es Publishern, Erstellern und Verbrauchern ermöglicht, die Herkunft verschiedener Medientypen nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist Cloudflare der Content Authenticity Initiative (CAI), beigetreten einer von Adobe geleiteten Community mit über 4.000 Mitgliedern weltweit, die sich dafür engagieren, Content Credentials als globalen Standard für Content-Herkunft und -Authentizität zu etablieren.

Die Möglichkeit, Fotos sofort weltweit im Internet zu teilen, hat einen potenziellen Nachteil: Einmal hochgeladen, ist es schwierig, die Authentizität eines Bildes zu überprüfen. Der Aufstieg der generativen künstlichen Intelligenz (KI) hat dieses Problem noch verschärft, da die Hürden für Bildmanipulationen gesunken sind. Es ist einfacher denn je, äußerst überzeugende gefälschte Fotos zu erstellen, was es den Verbrauchern schwer machen kann, zu erkennen, was vertrauenswürdig ist. Wenn ein Foto einer prominenten Person, die ein Produkt bewirbt, oder ein Video von UFOs viral geht, kann die Möglichkeit, zu überprüfen, ob es mit einem Smartphone oder einer Kamera aufgenommen oder vollständig mit einem KI-Tool erstellt wurde, entscheidenden Kontext liefern und Verbrauchern helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

"Die Zukunft des Internets hängt von Vertrauen und Authentizität ab", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Durch die Integration von Content Credentials in unser globales Netzwerk können wir Medien- und Nachrichtenorganisationen dabei helfen, die Authentizität zu überprüfen und die Eigentumsrechte an ihren Werken zu wahren, egal wo sie sich online bewegen. Dabei geht es nicht nur um die Sicherung einzelner Bilder, sondern darum, Publishern die nötigen Tools bereitzustellen, um im Zeitalter der KI Vertrauen zu bewahren und relevant zu bleiben."

"Die Implementierung von Content Credentials durch Cloudflare ist ein großer Erfolg für Content Credentials, insbesondere in den letzten Phasen des Lebenszyklus von Content-Erstellung und -Management", sagte Andy Parsons, Senior Director Content Authenticity bei Adobe. "Die Sicherstellung, dass diese Credentials stets am Edge verfügbar sind, liefert wertvolle 'Vertrauenssignale' und gibt Nutzern die Sicherheit, dass die Inhalte, mit denen sie online interagieren, verlässlich sind, insbesondere angesichts des Aufstiegs generativer KI und Deepfakes. Cloudflare trägt dazu bei, die Integrität digitaler Inhalte zu stärken, indem es Content-Authentizität für Nachrichtenorganisationen und Journalisten unterstützt und es Kreativen ermöglicht, die korrekte Urheberschaft ihrer Werke zu wahren."

Nutzer von Cloudflare Images, Cloudflares Speicher- und Optimierungslösung für Bilder, können nun mit einem Klick "Preserve Content Credentials" auswählen, um eingebettete, sichere Metadaten im gesamten globalen Cloudflare-Netzwerk zu schützen. Sobald die Funktion aktiviert ist, werden alle mittels Cloudflare Images durchgeführten Größenänderungen oder sonstigen Transformationen eines Bildes durch Public-Key-Kryptografie aufgezeichnet. Jeder, der das Bild betrachtet oder direkt herunterlädt, kann seine digitale Historie mit dem Adobe Content Authenticity Inspect-Tool überprüfen. Mit der heutigen Ankündigung trägt Cloudflare dazu bei, die weltweite Verbreitung und Nutzung dieses wichtigen Standards für die Herkunfts- und Echtheitsprüfung von Inhalten voranzutreiben, indem es ihn über sein globales Netzwerk verfügbar macht.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen zu den aktuellen Internet-Trends und Erkenntnissen finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

