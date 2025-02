EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Personalie

FAVEOS SE erweitert Vorstand: Stefan Ebert als Finanzvorstand bestellt



04.02.2025 / 09:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FAVEOS SE erweitert Vorstand: Stefan Ebert als Finanzvorstand bestellt



Frankfurt am Main, 4. Februar 2025 - Der Aufsichtsrat der FAVEOS SE hat Dipl.-Kfm. Stefan Ebert (49) mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zum Finanzvorstand bestellt und den Vorstand der Gesellschaft damit auf vier Personen erweitert. Herr Ebert verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen des Finanzwesens, davon ca. 15 Jahre als Kaufmännischer Leiter bzw. Geschäftsführer (CFO) in börsengelisteten Unternehmen des gehobenen Mittelstands mit bis zu 1.500 Mitarbeitern.



"Wir freuen uns sehr, mit Herrn Ebert einen ausgewiesenen Finanzexperten für unser Unternehmen gewonnen zu haben," sagt Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender der FAVEOS SE. "Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem vielseitigen Know-how einen wichtigen Beitrag leisten wird, um unser Unternehmen erfolgreich für eine wachstumsstarke Zukunft aufzustellen," so Janssen weiter.



Stefan Ebert wird als Vorstand der FAVEOS SE insbesondere die Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Personal, Recht und IT verantworten.





Über die FAVEOS SE:



Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Beteiligungsholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der erneuerbaren Energien und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.



Kontakt:



FAVEOS SE

Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender

ir@faveos.com

www.faveos.com



04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com