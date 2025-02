Der Halbleiterkonzern Infineon verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des Unternehmens legte am Dienstag um beachtliche 6,83 Prozent zu und gehört damit zu den Top-Performern des Tages. Diese positive Kursentwicklung erfolgt trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal, bei dem der Konzern einen Nettogewinn von 246 Millionen Euro verzeichnete - deutlich unter dem Vorjahreswert von 587 Millionen Euro. Der Quartalsumsatz belief sich auf 3,42 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Optimistische Jahresprognose beflügelt Anleger

Die überraschend positiven Aussichten für das Gesamtjahr 2025 sorgen für Zuversicht unter den Investoren. Entgegen der ursprünglichen Erwartungen eines leichten Umsatzrückgangs prognostiziert das Unternehmen nun eine stabile bis leicht steigende Umsatzentwicklung. Für das zweite Quartal rechnet Infineon mit einem Umsatz von etwa 3,6 Milliarden Euro. Die Segment-Result-Marge soll im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich liegen, während die bereinigte Bruttomarge etwa 40 Prozent erreichen soll. Diese optimistischen Prognosen haben maßgeblich zur aktuellen Rallye der Aktie beigetragen.

Anzeige

Infineon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Infineon-Analyse vom 4. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Infineon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Infineon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Infineon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...