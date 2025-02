Wien, 04.02.2025 - Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur EcoVadis hat der PORR Spitzenwerte bescheinigt, u.a. in den Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte. Insbesondere wurde das Commitment der PORR zu den Science Based Targets honoriert.

Die PORR ist damit nicht nur unter den Top 3 % der internationalen Baubranche, sondern zählt auch zu den Top 5 % aller bewerteten Unternehmen weltweit. "Das ist ein wahrlich eindrucksvolles Ergebnis. Es bestätigt uns, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind", freut sich PORR CEO Karl-Heinz Strauss.

EcoVadis bewertet derzeit etwa 300 Unternehmen weltweit nach internationalen Nachhaltigkeitsstandards und deckt dabei ein breites Spektrum nicht-finanzieller Managementsysteme ab. Insbesondere in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie Umwelt zeigt die PORR Branchenführerschaft, Ethik und nachhaltige Beschaffung wurden ebenfalls positiv bewertet.

In das Top-Rating fließt heuer auch das Commitment des Unternehmens zu den Science Based Targets ein. Dieses Commitment wurde Ende 2024 von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt, damit hat die PORR einen Riesenschritt in ihrem nachhaltigen Engagement getätigt. Zusammen mit Fortschritten im Bereich der ISO-Zertifizierungen sorgte das für den Anstieg von 77 auf 100 Punkte und den entsprechenden Sprung auf Gold.

Mit Tempo voran

"In diesem Tempo geht es weiter, da wir ja nach Einreichung unseres Commitments damit befasst sind, wissenschaftsbasierte Ziele für die PORR zu setzen. Grundlage dafür bildet unter anderem unsere vollständige Scope 3-Berichterstattung in diesem Jahr", verspricht Karl-Heinz Strauss.

Im Rahmen ihrer Strategie Green and Lean setzt die PORR auf eine große Bandbreite an Maßnahmen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Dazu gehört neben der Optimierung der Baustellenlogistik und dem Rollout von Photovoltaikanlagen auf eigenen Standorten auch das Thema Kreislaufwirtschaft: Die PORR betreibt zahlreiche Baustoffrecyclingstandorte und gilt in Österreich als größte Recyclerin der Branche. Sie ist laufend an Neuentwicklungen in der Wiederverwertung von Materialien wie Gips und Mineralwolle beteiligt. Im Bereich Soziales setzt die PORR als sichere und inklusive Arbeitgeberin auf Themen wie das Versicherungsmodell für Mitarbeitende PORR Care+, auf die Safety Walk App und auf diverse Weiterbildungsmaßnahmen via PORR Academy und PORR Campus.

Foto:

PORR Headquarter in Wien PORR

EcoVadis Gold-Medaille

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,6 Mrd. (Geschäftsjahr 2023) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Melanie Manner

Pressesprecherin

PORR AG

T +43 50 626 5867

mailto:comms@porr-group.com

Tamara Weixelbaum

Leitung Group Communications

PORR AG

T +43 50 626 1727

mailto:comms@porr-group.com

