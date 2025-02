Ende des Jahres wird der Support für Windows 10 eingestellt. Microsoft bietet euch mit erweiterten Sicherheitsupdates eine Übergangslösung. Diese hat allerdings ihren Preis und beinhaltet nicht alles, was ihr bislang von Windows 10 kennt. Am 14. Oktober 2025 steht ein wichtiger Termin für Microsoft und Windows-Nutzer:innen an. Denn dann wird der Support für das beliebte Betriebssystem Windows 10 eingestellt. Dadurch stellt das Unternehmen keine Sicherheitsupdates ...

