Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Insolvenz/Stellungnahme

SdK lädt Anleger der DEGAG-Gruppe zu einer Informationsveranstaltung am 06.02.2025 um 17:30 Uhr ein



04.02.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SdK lädt Anleger der DEGAG-Gruppe zu einer Informationsveranstaltung am 06.02.2025 um 17:30 Uhr ein Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. lädt alle Anleger der DEGAG-Gruppe zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein, die am 06.02.2025 um 17:30 Uhr stattfindenden wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte Anleger müssen sich zuvor unter www.sdk.org/informationsveranstaltung für die Teilnahme registrieren. Die SdK wird in der Veranstaltung eine erste Einschätzung zu den aktuellen Ereignissen und möglichen Handlungsoptionen geben. Im Anschluss besteht für die Anleger auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die auf Immobilien spezialisierte Unternehmensgruppe der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG hat unter anderem durch Genussrechte knapp 275 Mio. Euro von ca. 4.700 Anlegern akquiriert. Nach Aussetzung von Zins- und Rückzahlungen haben einzelne Gruppengesellschaften einen Insolvenzantrag gestellt. Für Anleger besteht aus Sicht der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. die Gefahr, das eingesetzte Kapital ganz oder zumindest teilweise zu verlieren. Ferner erscheint es aus Sicht der SdK auch möglich, dass Anleger bereits erhaltene Zins- und Kapitalrückzahlungen zurückzahlen müssen, sofern die Emittentin zum jeweiligen Auszahlungszeitpunkt bereits insolvent gewesen sein sollte. Betroffene Anleger können sich zudem unter www.sdk.org/degag für einen kostenlosen Newsletter der SdK registrieren. München, den 04.02.2025

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.





Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.