Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.02.2025 / 10:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D56

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32.30 EUR 2939.30 EUR 32.30 EUR 1453.50 EUR 32.30 EUR 1485.80 EUR 32.30 EUR 1453.50 EUR 32.30 EUR 2907.00 EUR 32.30 EUR 20510.50 EUR 32.30 EUR 3003.90 EUR 32.30 EUR 1356.60 EUR 32.35 EUR 549.95 EUR 32.35 EUR 4011.40 EUR 32.40 EUR 4471.20 EUR 32.35 EUR 2620.35 EUR 32.35 EUR 1843.95 EUR 32.40 EUR 4082.40 EUR 32.40 EUR 356.40 EUR 32.40 EUR 1490.40 EUR 32.40 EUR 1490.40 EUR 32.40 EUR 5929.20 EUR 32.45 EUR 5905.90 EUR 32.50 EUR 1690.00 EUR 32.50 EUR 2665.00 EUR 32.50 EUR 7247.50 EUR 32.50 EUR 4225.00 EUR 32.50 EUR 2112.50 EUR 32.50 EUR 2080.00 EUR 32.50 EUR 20150.00 EUR 32.45 EUR 22455.40 EUR 32.25 EUR 677.25 EUR 32.20 EUR 1513.40 EUR 32.20 EUR 4636.80 EUR 32.20 EUR 676.20 EUR 32.20 EUR 418.60 EUR 32.20 EUR 9563.40 EUR 32.20 EUR 9531.20 EUR 32.20 EUR 6246.80 EUR 32.30 EUR 1582.70 EUR 32.25 EUR 5127.75 EUR 32.20 EUR 1191.40 EUR 32.20 EUR 6826.40 EUR 32.20 EUR 6858.60 EUR 32.20 EUR 6858.60 EUR 32.20 EUR 4218.20 EUR 32.20 EUR 12203.80 EUR 32.20 EUR 2833.60 EUR 32.20 EUR 644.00 EUR 32.15 EUR 3665.10 EUR 32.25 EUR 32991.75 EUR 32.20 EUR 7406.00 EUR 32.15 EUR 12827.85 EUR 32.05 EUR 2083.25 EUR 32.05 EUR 1474.30 EUR 32.05 EUR 8845.80 EUR 32.05 EUR 4198.55 EUR 32.05 EUR 128.20 EUR 32.05 EUR 32.05 EUR 32.05 EUR 737.15 EUR 32.05 EUR 5801.05 EUR 32.05 EUR 2307.60 EUR 32.05 EUR 12595.65 EUR 32.00 EUR 1952.00 EUR 32.00 EUR 1472.00 EUR 32.20 EUR 2994.60 EUR 32.30 EUR 1485.80 EUR 32.30 EUR 1485.80 EUR 32.30 EUR 4425.10 EUR 32.20 EUR 1481.20 EUR 32.20 EUR 3026.80 EUR 32.20 EUR 3187.80 EUR 32.15 EUR 1575.35 EUR 32.15 EUR 3118.55 EUR 32.00 EUR 2048.00 EUR 31.95 EUR 4441.05 EUR 32.00 EUR 4576.00 EUR 32.15 EUR 1511.05 EUR 32.25 EUR 9191.25 EUR 32.20 EUR 5409.60 EUR 32.15 EUR 1478.90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32.256851 EUR 362050.90 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





