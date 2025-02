EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

KION mit starkem Geschäftsjahr 2024 - Effizienzprogramm zur Stärkung der Resilienz beschlossen (News mit Zusatzmaterial)



04.02.2025

KION mit starkem Geschäftsjahr 2024 - Effizienzprogramm zur Stärkung der Resilienz beschlossen

Vorläufige und ungeprüfte Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht - deutliche Steigerung der Profitabilität

Vorstand beschließt Effizienzprogramm, um Spielraum für Zukunftsinvestitionen zu erhalten



Frankfurt am Main, 4. Februar 2025 - Die KION Group hat das Geschäftsjahr 2024 mit starken Resultaten abgeschlossen: Bei einem leicht verbesserten Umsatz von 11,5 Mrd. Euro (2023: 11,4 Mrd. Euro) stieg das EBIT bereinigt deutlich auf 917 Mio. Euro (2023: 791 Mio. Euro). Die EBIT-Marge bereinigt lag bei 8,0 Prozent (2023: 6,9 Prozent), der Free Cashflow bei 702 Mio. Euro (2023: 715 Mio. Euro). Um diese Dynamik zu sichern und den Spielraum des Unternehmens für Investitionen zu erhalten, hat der Vorstand der KION GROUP AG heute ein Effizienzprogramm beschlossen. In einem sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfeld will KION seine führende Rolle im Markt weiter ausbauen.

"KION befindet sich an einem entscheidenden Punkt in seiner Geschichte. Unsere vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zeigen, dass wir in einem herausfordernden Umfeld starke Resultate erzielen können", sagte Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. "KION ist ein in seinen Märkten führendes Unternehmen, das von unseren Kunden und Partnern sehr geschätzt wird. Wir sind die ersten in der Branche, die mit physischer KI von NVIDIA arbeiten, damit das Warenlager der Zukunft schaffen und unsere Branche neugestalten. Um die Entwicklung unserer Lösungen in beiden Segmenten weiter voranzutreiben und die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, werden wir ein noch widerstandsfähigeres und agileres Unternehmen aufbauen."

Strukturelle Maßnahmen zur Optimierung von KIONs Effizienz

Das Effizienzprogramm trägt den Entwicklungen im makroökonomischen Umfeld Rechnung. Die europäischen Volkswirtschaften kommen nur verhalten in Schwung - dies betrifft wichtige Kundenindustrien im Segment Industrial Trucks & Services, wo chinesische Wettbewerber ihre Marktposition in der Folge der vergangenen Pandemie ausbauen. Während interne Programme zur kontinuierlichen Verbesserung der Produkt-, Produktions- und Servicekosten bereits im Jahr 2024 in der Umsetzung waren und weiterlaufen werden, sollen weitere strukturelle Maßnahmen eine effizientere Aufstellung KIONs in Europa anstreben. Dies wird sich voraussichtlich auf den Personalbedarf auswirken und mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen beraten, wie es die lokalen Gesetze vorsehen.

Das Effizienzprogramm zielt darauf ab, nachhaltige Kosteneinsparungen von jährlich etwa 140 bis 160 Mio. Euro zu erzielen, vollumfänglich wirksam im Geschäftsjahr 2026. Zur Umsetzung der Kosteneinsparmaßnahmen werden Einmalaufwendungen im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von rund 240 bis 260 Mio. Euro erwartet. Hiervon wird der wesentliche Teil voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 zahlungswirksam.

Christian Harm, CFO der KION GROUP AG, sagt: "Um unseren Spielraum für zukunftssichernde Investitionen zu erhalten und unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken, müssen wir unsere Kostenbasis optimieren. Dies erfordert strukturelle und nachhaltige Maßnahmen."



Die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für den Konzern und die Segmente für das GJ 2024 sowie das vierte Quartal 2024 lauten wie folgt:

In Mio. Euro 2024 2023 Diff. Q4 2024 Q4 2023 Diff. Umsatz



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

11.503



8.609

2.943 11.434



8.480

2.997 0,6%



1,5%

-1,8% 3.068



2.304

782 3.086



2.320

781 -0,6%



-0,7%

0,2% EBIT bereinigt



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

917



918

113 791



849

44 16,0%



8,1%

>100% 250



245

42 219



235

14 14,6%



4,1%

>100% EBIT-Marge bereinigt



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

8,0%



10,7%

3,8% 6,9%



10,0%

1,5% 8,2%



10,6%

5,4% 7,1%



10,1%

1,7% ROCE 8,7% 7,7% Free Cashflow 702 715 -1,8% 271 386 -29,9% Auftragseingang



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 10.321



7.766

2.579 10.850



7.890

3.007 -4,9%



-1,6%

-14,2% 2.815



2.199

624 2.936



2.176

779 -4,1%



1,1%

-19,8%

Die KION GROUP AG wird die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 sowie die detaillierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie geplant am 27. Februar 2025 veröffentlichen.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.





www.kiongroup.com/media

