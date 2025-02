Hamburg (ots) -Ein starker Start ins neue Jahr: Mit dem Erwerb dreier Windparks in Sachsen-Anhalt und Brandenburg sichert sich ENOVA nicht nur ein Repowering-Potenzial von mehr als 130 MW, sondern baut auch seine Präsenz in Deutschland weiter aus.Im Rahmen eines Share-Deals hat ENOVA vergangene Woche die drei Windparks in Ostdeutschland von einem institutionellen Investor erworben. Die mehr als 20 Windenergieanlagen verfügen zusammen über eine Leistung von 42 MW, welche durch ein Repowering der Alt-Anlagen auf über 130 MW gesteigert werden kann. Mit einer möglichen Verfünffachung des jährlichen Energieertrages auf rund 340.000 MWh könnten so künftig mehr als 135.000 Haushalte in Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit grünem Strom versorgt werden."Ein wesentlicher Teil unserer Strategie ist es, durch das Investieren in Alt-Windparks einen nachhaltigen Beitrag zur lokalen Energieversorgung zu leisten," so Hauke Brümmer, CEO der ENOVA-Gruppe. "Das nun erworbene Portfolio bietet großes Potenzial, noch mehr grünen Strom für die Region zu liefern, weshalb wir zeitnah mit der Planung des Repowerings an den Standorten beginnen werden."Die ENOVA-Gruppe befindet sich auf einem konstanten Wachstumskurs: Allein im vergangenen Jahr erwarb das Unternehmen Alt-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 250 MW und baute seine Repowering-Pipeline auf 1,5 GW aus. Im ersten Quartal 2025 wird mit dem Abschluss weiterer exklusiver Alt-Projekte geplant, welche ein Repowering-Potenzial von rund 400 MW haben.Über ENOVADie ENOVA-Gruppe gestaltet als Entwickler, Investor, Serviceanbieter und Betriebsführer die Stromerzeugung Deutschlands. Mit Entschlossenheit und einer hohen technischen sowie kaufmännischen Expertise entwickelt das Familienunternehmen Windparks, investiert in Alt-Anlagen und verantwortet als unabhängiger Spezialist für Enercon-Anlagen die Wartung und Instandhaltung hunderter Windenergieanlagen deutschlandweit. Zurzeit versorgt ENOVA 600.000 Haushalte mit grünem Strom und hat seit 1989 rund 2.000 MW an Windenergie-Genehmigungen erhalten. Bis 2026 sollen 600 Millionen Euro in deutsche Windenergie-Projekte investiert werden.www.enova.dePressekontakt:ENOVA Power GmbHLouisa UhlHopfensack 1920457 HamburgTel.: +49 40 4689 827 73E-Mail: louisa.uhl@enova.dewww.enova.deOriginal-Content von: ENOVA Power GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174477/5963620