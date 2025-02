Fuer folgende Geschaefte in der ISIN SE0023615885, Wertpapier-Name: EMBRACER GROUP AB B O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:Datum Zeit Volumen Preis04.02.2025 08:17:37 110 19.4604.02.2025 08:26:32 100 19.0304.02.2025 08:28:30 110 19.0204.02.2025 08:46:18 44 19.0204.02.2025 08:49:10 100 19.94Fair Value lt. Antragsteller: 11.152 EUR