Palantir - Höhenflug nach Quartalsbericht

Werbung







Nach starken Zahlen für das vierte Quartal 2024 steigt der Aktienkurs im vorbörslichen Handel.



Am Montagabend deutscher Zeit veröffentlichte der Datenanalyse-Spezialist Palantir seine Zahlen für das vergangene Quartal. Der Umsatz belief sich auf 828 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf das ganze Jahr 2024 gerechnet betrug der Umsatz 2,87 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 468 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent bzw. 115 Prozent im Vergleich zu 2023. Palantir ist ein führender Anbieter von Software- und Technologie-Dienstleistungen für Verteidigungsbehörden. Der CEO von Palantir Alex Karp führte viel von dem Firmenwachstum auf dessen Nutzung von KI zurück. Palantir ist einer der Gewinner des AI-Booms nach der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI in 2022. Allein im vergangenen Jahr stieg die Palantir-Aktie um 340 Prozent. Außerdem wurde Palantir Teil des S&P 500® und des Nasdaq 100 Index®. Der Markt reagierte positiv auf die veröffentlichten Zahlen. Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ stieg die Palantir-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 17% auf 98,10 US-Dollar.









Daily Trading Newsletter



Auf unserer Webseite finden Sie im Rahmen unseres Daily Trading Newletters täglich neue Analysen zu ausgewählten Titeln, sowie ein Archiv von vergangenen Ausgaben. Palantir Technologies wurde in unserem Daily Trading Newsletter vom 03.02.2025 behandelt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC