© Foto: Andres Kudacki/AP/dpa

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates glaubt, dass Quantencomputer schon in fünf Jahren große Probleme lösen könnten. Das sorgt am Dienstag für einen Rebound bei Quanten-Aktien.Während die Entwicklung von Quantencomputern weiter voranschreitet, haben die jüngsten Handelszölle von US-Präsident Donald Trump den Markt erschüttert und im Zuge eines breiten Ausverkaufs auch die Aktien der Quanten-Branche unter Druck gesetzt. Allerdings könnte Bill Gates mit seinen Aussagen für eine bessere Stimmung sorgen. Denn der Microsoft-Mitbegründer glaubt, dass funktionale Quantencomputer schneller nützlich werden könnten, als viele Experten annehmen. "Es besteht die Möglichkeit, dass in den nächsten drei bis …