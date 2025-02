Die Aktien des Wafer-Herstellers Siltronic haben nach miesen Zahlen und einem trostlosen Ausblick ihre Verluste am Dienstag ausgeweitet. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Die Dividende wird massiv zusammengestrichen. Die Siltronic-Aktie lag am Vormittag bereits 14 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund ein Fünftel ihres Wertes verloren. Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei über 92 Euro, mittlerweile notiert die Aktie bei 37 Euro. Der Wafer-Hersteller kämpft mit einer anhaltend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...