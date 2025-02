(shareribs.com) London 04.02.2025 - Die Ölpreise stehen am Dienstag unter Druck, nachdem die US-Regierung neue Importzölle auf chinesische Produkte verhängt hat. OPEC stichelt gegen US-Institutionen.Die Minister der OPEC+-Staaten hatten sich am Montag darauf geeinigt, an den bisherigen Plänen für den Ölmarkt festzuhalten. Demnach soll die Produktion ab April langsam erhöht werden. Dieser Schritt war ...

