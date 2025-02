EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ANDRITZ stärkt Umwelt-Angebot durch Akquisition von LDX Solutions



04.02.2025 / 11:35 CET/CEST

GRAZ, 4. FEBRUAR 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat LDX Solutions erworben. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Technologien und Dienstleistungen zur Emissionsreduktion für die nordamerikanische Industrie und weist einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Dollar auf. Mit der Akquisition stärkt ANDRITZ sein Angebot an Umwelttechnologien und seine Präsenz auf dem wachsenden nordamerikanischen Markt weiter.



Mit den Traditionsmarken Dustex®, Geoenergy® und Western Pneumatics bietet LDX Solutions eine breite Palette an Technologien und technischen Lösungen für eine sauberere Umwelt. Die Nasselektrofilter (WESP) und die regenerativen thermischen Oxidator (RTO) des Unternehmens ergänzen das umfangreiche Clean Air Technologies-Portfolio von ANDRITZ. Mit einem Team von 250 Fachleupten, jahrzehntelanger Erfahrung und einer Referenzliste von mehr als 2.000 Anlagen verbessert LDX Solutions auch das Serviceangebot für ANDRITZ-Kunden in ganz Nordamerika.



Harald Reissner, Senior Vice President Clean Air Technologies bei ANDRITZ, sagt: "Wir freuen uns sehr, das Team von LDX Solutions in unserem Geschäftsbereich Environment & Energy begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung, seinem hervorragenden Produktportfolio und seiner operativen Exzellenz unterstützt das Unternehmen unsere langfristige Wachstumsstrategie, die sich auf nachhaltige Lösungen zur Minimierung des CO 2 -Fußabdrucks konzentriert."



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und -kultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seine Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. In allen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind die wesentlichen Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 80 Ländern.



ANDRITZ ENVIRONMENT & ENERGY

ANDRITZ Environment & Energy übernimmt Verantwortung für die Umwelt und bietet eine breite Palette an Technologien mit Fokus auf nachhaltige Lösungen für verschiedene Industriezweige an. Dazu zählen Technologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und erneuerbaren Treibstoffen, zur CO 2 -Abscheidung und Emissionsreduktion, zur mechanischen und thermischen Fest-Flüssig-Trennung, zum Mahlen, Pelletieren und zum Pumpen von Flüssigkeiten. Ergänzt durch modernste Automatisierung und Digitalisierung sowie umfassende Serviceleistungen ermöglichen diese Technologien effiziente und innovative Lösungen für Prozesse wie Wasser- und Abwassermanagement, Recycling, Abfall-/Schlammverwertung, ressourcenschondende Gewinnung von Batterie-Mineralien, Entsalzung, Futter- und Lebensmittel-Valorisierung, Luftreinhaltung und P2X.



