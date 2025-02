Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of India (RBI) hat letzte Woche Liquidität in Höhe von 1,5 Bio. INR (Indische Rupie) (ca. 17 Mrd. USD) in das Bankensystem zugeführt, um einem möglichen Abzug von Mitteln gegen Ende des Haushaltsjahres in einer bereits angespannten Liquiditätssituation der Banken vorzubeugen, so die Analysten von Postbank Research. ...

