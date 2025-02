Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden in UK die endgültigen Einkaufsmanagerindizes (EMI) für Januar veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Sie dürften in der Nähe der vorläufigen Ergebnisse liegen, die eine gewisse Verbesserung gegenüber Dezember gezeigt hätten. Der vorläufige umfassende Einkaufsmanagerindex habe jedoch mit 50,9 nur knapp über der 50er Marke gelegen, die als Schwelle für ein positives Wirtschaftswachstum gelte. Die Daten würden die Zinsentscheidung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE) am Donnerstag wahrscheinlich nicht beeinflussen. Der derzeitige geldpolitische Kurs mit einem Leitzins von 4,75% wirke angesichts des schwachen Verbrauchs und der geringen Investitionen immer noch recht restriktiv. Der Markt erwarte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von über 95%. Eine Zinssenkung in dieser Woche sei zwar sehr wahrscheinlich, die BoE werde aber voraussichtlich an einem vorsichtigen und schrittweisen geldpolitischen Kurs festhalten, um die Risiken aus der Haushaltspolitik, den öffentlichen Defiziten sowie der Zollpolitik auszugleichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...