Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das technische Bild beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist derweil konstruktiv, so die Analysten der Helaba.Nicht nur die Tatsache, dass sich der Kurs oberhalb der wichtigen ehemaligen Widerstände in der Zone um 132,00 habe etablieren können, sei zu nennen, auch die Lage der technischen Indikatoren sei freundlich zu werten. So würden sich RSI, Stochastik und MACD gen Norden richten. Die letztgenannten stünden dabei auf Kauf, ebenso wie der DMI. Zwar sinke der ADX noch, weiteren Befestigungen stehe dies aber nicht im Wege. Die nächsten Hürden würden sich bei 133,50 in Form der 55-Tagelinie und bei 133,86 zeigen. Unterstützungen seien an oben genannter Zone und bei 131,66 an der 21-Tagelinie. (04.02.2025/alc/a/a) ...

