Berlin (ots) -- Desperados, das Bier mit lateinamerikanischen Spirituosen, hat am 31. Januar 2025 seine neue Kampagne gestartet: The Beer with Latin Vibe.- Der kolumbianische Komponist und Latin-Grammy-Preisträger OVY ON THE DRUMS ist künstlerischer Leiter.- Der neue Song und das Musikvideo - GUAO GUAO von OVY ON THE DRUMS wurden exklusiv mit Desperados entwickelt und stehen im Mittelpunkt der Kampagne.- Besuchen Sie https://dsprds.com/video (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsprds.com%2Fvideo&data=05%7C02%7Cmeike.baumann%40edelman.com%7C7b4cbe9c39cd471e55cc08dd44f43863%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638742537933618358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RBzC2z3thS%2Bub8nzELX6fDqCXB733M%2B3zkaC90L%2BfaU%3D&reserved=0), um den neuen Track und das Musikvideo zu entdecken.Desperados, das Flavoured Bier mit lateinamerikanischen Spirituosen, hat am 31. Januar 2025 den Start einer neuen globalen Kampagne bekanntgegeben. The Beer with Latin Vibe richtet sich insbesondere an die Generation Z und die Generation Y und verbindet die Zielgruppe durch kulturell relevante Erlebnisse in den Bereichen Musik, Fashion und Ausgehkultur.Die Kampagne wurde in Kollaboration mit dem bekannten kolumbianischen Künstler OVY ON THE DRUMS umgesetzt, der mit einem Latin Grammy ausgezeichnet wurde. Die Kreativagentur LePub war ebenfalls an der Konzeption und der Entwicklung der Kampagne beteiligt. Desperados wird bei der Künstlervermittlung & Musikbetreuung von MassiveMusic unterstützt.Neue Positionierung mit Latin VibesDie Kampagne ist das erste Ergebnis der neuen Positionierung von Desperados, mit der die Marke die Generation Z und die Generation Y durch eine Vielzahl kulturell relevanter Elemente ansprechen will. Die junge Zielgruppe lebt in einer überwiegend rational geprägten Welt: Mit ihrer multimedialen Kampagne verfolgt die Marke die Überzeugung, dass ein eingeschränktes Leben ein ungelebtes Leben ist. Ziel der Kampagne ist es, die gemeinsame Spontanität zu fördern, die die Konsumenten suchen und die Lebendigkeit der lateinamerikanischen Kultur aufzugreifen, um die Menschen zu ermutigen, sich von Zwängen zu befreien und das Leben zu genießen.Brogan Simpson, Marketing Director bei HEINEKEN Germany, sagt: "Mit der innovativen Kampagne möchten wir die junge Zielgruppe Gen Z und Gen Y dazu motivieren, sich von der Spontanität und Lebensfreude des Latin Vibe inspirieren zu lassen. Insbesondere in einer Welt, die von rationalen Unsicherheiten und Erwartungen geprägt wird."Desperados ist seit jeher für seine einzigartigen Kombinationen aus Bier und lateinamerikanischen Spirituosen wie Agave, Cachaça und Rum bekannt. Die Marke inspiriert sich von der Kultur, die ihr Produkt antreibt und der rasant wachsenden Popularität lateinamerikanischer Musik. Diese hat in den letzten zehn Jahren auf Spotify beeindruckende 985 % zugelegt. Deshalb hat Desperados beschlossen, ein neues, aufregendes Kapitel aufzuschlagen. In Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Latin-Talente kündigt die Marke heute die Veröffentlichung des neuen Tracks "GUAO GUAO" an. Das begleitende Musikvideo zu "GUAO GUAO" wird als Hauptmotiv der Kampagne dienen und stellt eine mutige Abkehr von der traditionellen ATL-Werbung dar. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Desperados, Musik und Kultur nahtlos miteinander zu verbinden und so ein unvergessliches Erlebnis für die Zielgruppe zu schaffen.In Zusammenarbeit mit OVY ON THE DRUMS und dem venezolanischen Rapper MICRO TDH hat sich die Marke den wachsenden globalen Einfluss in den Bereichen Musik, Mode und Kultur zunutze gemacht. Dieser hat dazu geführt, dass Latinity weltweit zum Synonym für Lebendigkeit, Energie und Spontanität geworden ist, welches sich im eingängigen Track widerspiegelt. Letztlich geht es darum, das globale Publikum durch die universelle Sprache der Musik zusammenzubringen.Kampagne in über 30 MärktenThe Beer with Latin Vibe wird die Energie Lateinamerikas in mehr als 30 europäische Märkte über eine Reihe verschiedener Verbraucher-Touchpoints bringen. Damit revolutioniert Desperados seinen Marketingansatz und wendet sich einem Modell zu, bei dem Creator und Kollaborationen, neben weiteren spannenden Partnerschaften im Mittelpunkt stehen, während die Marke weiterhin authentisch Populärkultur erschließt. Vom neuen Song, der auf Spotify zu hören sein wird, über Out-of-Home-Werbung in Großstädten bis hin zu innovativen digitalen Erlebnissen - The Beer with Latin Vibe zielt darauf ab, das Gewöhnliche aufzuwerten. Dazu gehören auch interaktive Erlebnisse wie eine Meta-Autotune-Integration, die Sprachnachrichten in Latin-Vibes verwandelt, sowie ein Nageldesign mit eingebettetem Spotify-QR-Code, das Creators ermöglicht, ihr Publikum zu begeistern und Latino-Fans direkt zum Track und Musikvideo zu führen.Die Multichannel-Kampagne kennzeichnet auch den Beginn der Avenida Desperados Festivals - eine Reihe von Veranstaltungen, die die Straßen mehrerer europäischer Städte in lateinamerikanische Partyzonen verwandeln. Balkone, Schaufenster und Straßen werden den Raum für spontane Erlebnisse bilden, die alltägliche Momente verwandeln und aufwerten, um die lateinamerikanische Kultur zu feiern.Ligia Patrocinio, Global Head bei Desperados, kommentiert: "Der Latin Spirit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Markenidentität und von zentraler Bedeutung für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren. Die Partnerschaft mit dem Latin-Grammy-Preisträger OVY ON THE DRUMS und MICRO TDH ist der perfekte Weg, um die gute Stimmung, die lateinamerikanische Musik verkörpert, authentisch an ein weltweites Publikum zu vermitteln."Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer bei LePub Milano, fügt hinzu: "Latin Vibe braucht keine langen Einführungen oder Erklärungen - er ist unmittelbar, faszinierend und unbestreitbar. In dem Moment, in dem man ihm begegnet, spürt man seinen Puls; er umhüllt einen, und bevor man es überhaupt merkt, ist man völlig eingetaucht. Das ist die wahre Schönheit dieser Kampagne und die Botschaft, die Desperados vermitteln wollte: Ihre Kraft ist fesselnd und zieht einen mühelos in ihren Bann.""Es ist schon seit Jahren mein Ziel, Latin Music einem größeren Publikum näher zu bringen. Die Zusammenarbeit mit Desperados als künstlerischer Leiter ist ein Traum", sagt OVY ON THE DRUMS."Ich habe eng mit meinem Freund MICRO TDH zusammengearbeitet, um den perfekten Vibe und die eingängigen Lyrics in den Track 'GUAO GUAO' zu bringen, der alles umfasst, wofür die neue Kampagne von Desperados steht. Der Track hat so ein großartiges Gefühl - er hat einen zeitlosen Sound, der den Latin Vibe in alle Kulturen auf der ganzen Welt überträgt."Anjali Nazarenko, Brand Activation Director bei MassiveMusic, sagt: "Bei dieser Zusammenarbeit mit Künstlern geht es darum, den Latin Spirit von Desperados durch Musik zum Leben zu erwecken. Es war fantastisch, mit OVY ON THE DRUMS und MICRO TDH für diese Kampagne zusammenzuarbeiten und einen Track zu kreieren, der den kreativen Geist von Desperados unterstreicht. Diese Zusammenarbeit zelebriert nicht nur die lateinamerikanische Kreativität, sondern positioniert Desperados auch an der Spitze der lateinamerikanischen Musikszene."Entdecken Sie den neuen Track und das Musikvideo hier https://dsprds.com/video (https://www.youtube.com/watch?v=dWkdxN_Is2o) .Eine aktuelle Produktübersicht von Desperados finden Sie hier (https://www.heinekendeutschland.de/marken/desperados).Über HEINEKENHEINEKEN ist die internationalste Brauerei der Welt. Sie ist der führende Entwickler und Vermarkter von Premium-Bier- und Cider-Marken. Angeführt von der Marke Heineken® verfügt die Gruppe über ein Portfolio von mehr als 300 internationalen, regionalen, lokalen Bieren und Cider. Wir setzen auf Innovation, langfristige Investitionen in unsere Marken, disziplinierte Verkaufsaktivitäten und gezieltes Kostenmanagement. Durch "Brewing a Better World" ist Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert.HEINEKEN verfügt über eine ausgewogene geografische Präsenz mit führenden Positionen sowohl in entwickelten als auch in sich entwickelnden Märkten. Wir beschäftigen über 90.000 Mitarbeiter und betreiben Brauereien, Mälzereien, Apfelweinfabriken und andere Produktionsanlagen in mehr als 70 Ländern.Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website von HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @HEINEKENCorp.Über DesperadosDesperados wurde vor dreißig Jahren aus einem wilden Experiment heraus geboren und wagte es das weltweit erste Bier mit lateinamerikanischen Spirituosen zu brauen. Seitdem haben wir die Regeln neu geschrieben und mit Innovation auf der ganzen Welt die Partylaune entfacht.Über LePubLePub, ein Unternehmen der Publicis Groupe, wurde gegründet, um kreative Spitzenleistungen mit erstklassigem Know-how in den Bereichen Daten, Medien und Technologie zu kombinieren. Wir glauben daran, dass wir die traditionelle Kommunikation überwinden können, indem wir Marken dabei helfen, sich in das tägliche Leben der Menschen zu integrieren, indem wir kulturell relevante Erfahrungen liefern, die durch umfangreiche globale Daten und erstklassige Kreativität unterstützt werden. LePub wurde 2022 und 2023 von WARC als "Creative Agency of the Year" ausgezeichnet und ist im Contagious Pioneers Ranking 2022 vertreten. LePub ist der Ort, an dem Marken auf Kultur treffen.Über MassiveMusicMassiveMusic, ein Songtradr-Unternehmen, ist die Agentur für einige der bekanntesten Marken der Welt. Als zuverlässiger Partner liefert MassiveMusic alles, was eine Marke im Bereich Musik, Stimme und Sound braucht. Wirkungsvolle Strategien, klangvolle Markenidentitäten und erstklassige Kompositionen - all das und noch viel mehr schafft die Agentur dank ihrer glühenden Leidenschaft für Musik in Kombination mit handwerklichem Können und wissenschaftlicher Forschung. Das ultimative Ziel? 