Palantir hat es einmal mehr geschafft, dem Markt ein überraschend gutes Zahlenwerk zu präsentieren, obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte. Nach den letzten Quartalsberichten des Datenverarbeitungsspezialisten, die jeweils für einen Kursschub in der Aktie sorgten, waren die Erwartungen an das Zahlenwerk für das Dezember-Quartal entsprechend hoch. Palantir hielt diesem Erwartungsdruck jedoch stand.Palantir überrascht mit den Q4-Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...