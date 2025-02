Ein Konsortium aus europäischen Firmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeitet an einem europäischen Sprachmodell. OpenEuroLLM soll sich in mehreren Bereichen von KI-Größen wie ChatGPT und Deepseek unterscheiden. Um in Europa im KI-Bereich konkurrenzfähig zu bleiben, entwickelt ein Konsortium aus mehreren Forschungsinstituten und Firmen eine eigene künstliche Intelligenz. Diese trägt den Namen OpenEuroLLM und wurde jetzt in einer Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...