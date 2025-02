Zürich (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Inflation in den meisten Industrie- und Schwellenländern nur noch leicht erhöht ist, verfolgen die Notenbanken zunehmend eine unterschiedliche Geldpolitik, so die Experten von Swisscanto.Bei den Industrieländern seien die Inflationsrisiken in den USA am größten, weil wichtige Wahlversprechen von Trump wie Steuersenkungen, Importzölle und die Begrenzung der Zuwanderung den Preisdruck verstärken würden. Die US-Notenbank FED verharre deshalb vorerst im Wartemodus. Demgegenüber steuere die schweizerische Nationalbank aufgrund der tiefen Inflation in hohem Tempo auf Nullzinsen zu, während die japanische Notenbank den Leitzins auf das höchste Niveau seit 2008 erhöht und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt hat. In den Schwellenländern reiche das Spektrum von markanten Zinserhöhungen in Brasilien bis zu starken Zinssenkungen in Argentinien und der Türkei. ...

