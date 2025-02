Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Vanguard hat eine Senkung der Gebühren für seine amerikanische Fondspalette angekündigt, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei handele es sich um den größten Einschnitt bei den Fondskosten, den das Unternehmen in seiner Geschichte vorgenommen habe, heiße es in einer Mitteilung des Hauses. Demnach würden bei 87 Fonds mit 168 Anteilsklassen die Preise gesenkt. Damit würden allein im Jahre 2025 die Anteilseigner der Vanguard-Fonds Kosten in Höhe von 350 Millionen US-Dollar einsparen, rechne das Unternehmen vor. ...

