Wien (www.fondscheck.de) - Tobias Löschmann wurde Anfang Februar zum Geschäftsführer der Amundi Deutschland ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Zuvor sei der studierte Betriebswirt bereits Mitglied der erweiterten Geschäftsführung gewesen. Er leite die Niederlassung in Frankfurt. Seit 2017 verantworte er zudem als Head of Sales Institutional & Corporate Clients den institutionellen Bereich bei Amundi Deutschland. ...

