Salesforce: KI-Job-Transformation sorgt für Kursanstieg!

Rücksetzer zum Einstieg nutzen!

Rückblick

Das Unternehmen bietet Lösungen für den Kundensupport, digitale Marketingkampagnen und auch E-Commerce-Software an. Mit den Cloudprodukte von Salesforce lassen sich die Kosten für Hard- und Software, IT-Management und Wartung reduzieren. Charttechnisch ging es bis Mitte Dezember über der 20-Tagelinie nach Norden. Dann sahen wir einen stärkeren Einbruch, welchen die Bullen im Januar konterten. Der jüngste Rücksetzer führte die Notierungen an die 50-Tagelinie.

Salesforce-Aktie: Chart vom 03.02.2025, Kürzel: CRM, Kurs: 343.50 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorbörslich sieht es so aus, als ob wir Kurse über der Kerze von Montag bekommen. Dies wäre als Kaufsignal zu werten. Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch bei 369 USD wird somit wahrscheinlich.

Mögliches bärisches Szenario

Bekommen wir Schlusskurse unterhalb der 50-Tagelinie, hätten die Bullen ihre Chance verspielt und das Januar-Tief würde ins Spiel kommen.

Meinung

KI sorgt bei Salesforce gerade für eine Job-Transformation. Rund 1.000 Stellen sollen in dem Software-Unternehmen gestrichen werden. Dafür werden aber auch neue Mitarbeiter gesucht. Im Speziellen etwa Verkäufer für die neuen KI-Produkte wie Agentforce. Dies ist eine innovative Lösung von Salesforce, die es Unternehmen ermöglicht, individuelle, autonome KI-Agenten zu erstellen, ohne dass dafür tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Agenten können eigenständig Daten analysieren, Entscheidungen treffen und Aufgaben übernehmen, die bisher von menschlichen Mitarbeitern erledigt wurden. In Zukunft will Salesforce auch ein "Robot-Force-Partner-Programm" starten, das reale Maschinen mit virtuellen Maschinen verbinden kann. Konkret ließen sich zum Beispiel Back- und Front-Office-Arbeiten in Hotels mit digitalen Assistenten erledigen, während Roboter die Zimmer der Gäste reinigen könnten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 324.65 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.34 Mrd. USD

Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.