In einem schwachen Gesamtmarktumfeld hat die Aktie von Canopy Growth am Montag einmal mehr ein neues Rekordtief markiert. Damit notiert sie - unter Beachtung des durchgeführten Reverse-Splits - erstmals unter der Marke von zwei Dollar. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der neue CEO die Misere beenden kann.Bereits vor rund vier Wochen gab es einen Führungswechsel beim Cannabis-Produzenten. Ex-CEO David Klein räumte seinen Posten am 6. Januar für seinen Nachfolger Luc Mongeau. Klein bleibt dem ...

