Arbitrage Investment AG Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Arbitrage Investment AG erhöht Volumen der geplanten Unternehmensanleihe und initiiert Prospekterstellung NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH AUF GRUNDLAGE EINES VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE GEBILLIGTEN PROSPEKTS, DER AUF DEN INTERNETSEITEN DER GESELLSCHAFT VERÖFFENTLICHT WIRD. Köln, den 04. Februar 2025 - Der Vorstand der Arbitrage Investment AG (WKN: A3E5A2, ISIN: DE000A3E5A26) hat heute im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat nach Abwägung verschiedener Optionen bei Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Modalitäten der geplanten Unternehmensanleihe zur Finanzierung der Unternehmensexpansion (siehe Ad Hoc vom 08.01.2025) zu verändern. Geplant ist demnach nun ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 20 Mio. bei einem marktüblichen Zinssatz und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe soll nach deren Ausgabe auch in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbezogen werden. Zur Durchführung des geplanten öffentlichen Angebots soll kurzfristig ein Billigungsverfahren für einen Wertpapierprospekt initiiert werden. Kontakt: Alexander Schneider Vorstand Max-Planck-Str. 22 50858 Köln www.arbitrageinvestment.de Telefon: +49 221 292473-10 Fax: +49 221 292473-11 Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2 HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan Ende der Ad-hoc-Mitteilung









