SAVE THE DATE: 39. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2. & 3. April 2025 mit namhaften börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen



04.02.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 4. Februar 2025



Die 39. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) findet am 2. & 3. April 2025 im The Charles Hotel in München statt. An den beiden Konferenztagen präsentieren sich rund 50 börsennotierte Gesellschaften vor etwa 400 Investoren, Vermögensverwaltern, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten.



Anmeldung:

Ab Kalenderwoche 9 können sich Interessierte - darunter Investoren, Journalisten und weitere Finanzmarktakteure - über unsere Homepage www.mkk-konferenz.de anmelden. Während des Anmeldeprozesses besteht zudem die Möglichkeit, 1on1-Meetings zu buchen. Das vollständige Konferenzprogramm wird ebenfalls ab KW 9 verfügbar sein.



Folgende Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt: Unternehmen ISIN Market-Cap* Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 15,77 Mio. EUR Amadeus FiRe AG DE0005093108 424,79 Mio. EUR beaconsmind AG CH0451123589 18,55 Mio. EUR Bio-Gate AG DE000BGAG981 7,53 Mio. EUR Cherry SE DE000A3CRRN9 22,89 Mio. EUR Delignit AG DE000A0MZ4B0 25,40 Mio. EUR Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 2,12 Mrd. EUR Deutsche Grundstücksauktionen AG DE0005533400 12,96 Mio. EUR Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,50 Mrd. EUR Dürr AG DE0005565204 1,57 Mrd. EUR dynaCERT Inc. CA26780A1084 48,13 Mio. EUR Einhell Germany AG DE000A40ESU3 327,60 Mio. EUR flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 1,80 Mrd. EUR freenet AG DE000A0Z2ZZ5 3,51 Mrd. EUR Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 361,55 Mio. EUR HORNBACH Holding AG & Co. KGaA DE0006083405 1,16 Mrd. EUR HWK 1365 SE DE000A3CMG80 8,81 Mio. EUR INDUS Holding AG DE0006200108 526,23 Mio. EUR International School Augsburg gAG DE000A2AA1Q5 3,49 Mio. EUR Knaus Tabbert AG DE000A2YN504 146,74 Mio. EUR KSB SE & Co. KGaA DE0006292006 589,60 Mio. EUR Netfonds AG DE000A1MME74 100,89 Mio. EUR Paedi Protect AG k.A. k.A. PERFORMANCE ONE AG DE000A12UMB1 2,19 Mio. EUR RedFish Long Term Capital S.p.A. IT0005549354 32,31 Mio. EUR SBF AG DE000A2AAE22 36,88 Mio. EUR Schloss Wachenheim AG DE0007229007 114,05 Mio. EUR Smartbroker Holding AG DE000A2GS609 159,09 Mio. EUR STINAG Stuttgart Invest AG DE0007318008 192,04 Mio. EUR thyssenkrupp AG DE0007500001 2,78 Mrd. EUR United Internet AG DE0005089031 2,77 Mrd. EUR United Labels AG DE0005489561 10,12 Mio. EUR Urbanek Real Estate GmbH DE000A3L5QU1 k.A. VIB Vermögen AG DE000A2YPDD0 289,23 Mio. EUR *Quelle: https://www.comdirect.de/ , Stand 04.02.2025



Kontakt für interessierte Unternehmen:

Unternehmen, die Interesse an einer Teilnahme an der 39. oder 40. MKK haben, können sich gerne an folgende Ansprechpartnerinnen wenden: Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de

Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!



-------------------------------------------------------------------



Kontakt für allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de



-------------------------------------------------------------------



SAVE THE DATE 2025



40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025 (Jubiläum)

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München





04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

