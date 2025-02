Die Rheinmetall-Aktie steigt trotz der allgemein verunsicherten Stimmung an den Märkten am Dienstag auf das nächste Allzeithoch. Aber was treibt die Papiere jetzt an? Und kann sich der Höhensturm bald fortsetzen? Milliardenauftrag der Bundeswehr Rheinmetall und seine Aktionäre freuen sich aktuell weiterhin über Rekordaufträge durch die Bundeswehr. Denn vom Verteidigungsministerium gab es nun einen weiteren Großauftrag für den DAX-Konzern. Konkret ...

