Der Bitcoin ist am Montag ordentlich unter Druck geraten, doch genauso schnell hat sich der Kurs auch wieder erholt. Was steckt konkret dahinter? Und wie kann es für die Mutter aller Kryptowährungen jetzt weitergehen? Zollsorgen belasten auch Bitcoin Am Montag gab es einen ordentlichen Abverkauf im Krypto-Space. Zeitweise fiel der Kurs des Bitcoins bis auf 91.500 US$. Auslöser dieser Entwicklung war die größte jemals stattgefundene Liquidation von ...

