Was für ein Drama: Nach ihrem bösen Absturz vor zwei Wochen rauscht die Puma-Aktie immer weiter in die Tiefe und notiert am Dienstagmorgen nur noch bei rund 29 €. Geht die Talfahrt noch weiter oder findet die Aktie allmählich einen Boden? Ein unerwarteter Erdrutsch Viele Investoren sind bei der jüngsten Zahlenveröffentlichung des Sportartikelherstellers am 22. Januar offensichtlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Anleger ergreifen jedenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...