So groß die Freude über Trump, Ki-Investitionen und Unterstützung des Kryptomarktes war, so schnell kann der Spuk vorbei sein. Letzte Woche DeepSeek, diese Woche US-Handelskrieg. Wenn Altcoins an einem Tag 30% verlieren, ist es dann der Zeit das Big Picture und den eigenen Strategie zu überprüfen. Mehr ...