Preiserhöhungen und Kostendisziplin sorgen beim Streaming-Riesen für einen kräftigen Gewinnsprung. Die Aktie baut ihre jüngste Rallye weiter aus.Spotify hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der schwedische Streaming-Gigant profitiert von kontinuierlichem Nutzerwachstum, Preiserhöhungen und einem strikten Sparkurs. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um über 9 Prozent zu. Sollten die Papiere die Gewinne auch im regulären Handel halten, summiert sich das Plus in diesem Jahr bereits auf 33 Prozent - und das in nur gut einem Monat. CEO Daniel Ek kann einen historischen Meilenstein vermelden: Zum ersten Mal in …