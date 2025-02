(shareribs.com) New York 04.02.2025 - Die Nachfrage nach Elektroautos ist in vielen US-Bundesstaaten geringer als in Kalifornien. Autobauer Ford kann seinen Absatz dennoch steigern.Der Autobauer Ford hat seinen Absatz von Elektroautos im Januar weiter steigern können. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im Januar 3.529 Einheiten des Mach-E verkauft, ein Plus von 173 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. ...

